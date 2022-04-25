Денвер, США, 25 апреля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:121.

All-Pro Reels Никола Йокич

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого 37 очков. В составе «Голден Стэйт» защитник Стефен Карри набрали 33 очка.

Таким образом, «Голден Стэйт» ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт 28 апреля.

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