Екатеринбург, 25 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В екатеринбургской школе №16 прошла торжественная линейка с поднятием флага и исполнением гимна России. Мероприятие посетил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, пишут СМИ.

Сергей Хомутов ИА REGNUM Поднятие российского флага

Церемония поднятия флага – новая инициатива общественности, которую поддержал президент РФ Владимир Путин. Ожидается, что подобная традиция распространится по всей стране до 1 сентября 2022 года.

В ряде школ Екатеринбурга мероприятие начнут проводить в ближайшее время. Министерство молодежной политики Свердловской области разослало в образовательные учреждения региона методические рекомендации по организации подобных линеек. Церемонии необходимо организовать во время торжественных мероприятий. Кроме того, образовательным организациям рекомендовано еженедельно проводить прослушивание гимна. Специального сбора школьников для этого не требуется.