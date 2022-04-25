Париж, 25 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Африканский союз поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с «блестящим» переизбранием после победы над крайне правым кандидатом Марин Ле Пен, призвав к дальнейшему установлению «обновленных отношений» между Францией и странами Африки, сообщает Le Figaro.

Embassy of Equatorial Guinea Флаги стран Африканского союза

«Я тепло поздравляю президента Эммануэля Макрона с его блестящим переизбранием. Я рад продолжить с ним нашу приверженность построению между Африкой и Францией и, в более широком смысле, Европой, обновленных и взаимовыгодных отношений», — написал в Twitter Мусса Факи Махамат, председатель комиссии Африканского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин направил послание своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, чтобы поздравить с переизбранием.

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