Мосул, Ирак, , 12:31 — REGNUM Военная база турецкой армии «Зликан» в северном Ираке подверглась ракетному обстрелу. Об этом 25 апреля сообщает Shafaq со ссылкой на заявление местных властей.

Ракетный обстрел Sergey Novikov

По последним данным, ракеты были выпущены из района между удалёнными деревнями Омер-Кабги и Аль-Фадилия в провинции Нейнава. В общей сложности в сторону базы было запущено шесть ракет.

Отмечается, что база была обстреляна отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК) в ответ на военную операцию турецкой армии в Ираке.

Ранее иракское правительство осудило действия Турции на суверенной территории Ирака, потребовав немедленного прекращения операции против РПК.