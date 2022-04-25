Мосул, Ирак, 25 апреля 2022, 12:31 — REGNUM Военная база турецкой армии «Зликан» в северном Ираке подверглась ракетному обстрелу. Об этом 25 апреля сообщает Shafaq со ссылкой на заявление местных властей.
По последним данным, ракеты были выпущены из района между удалёнными деревнями Омер-Кабги и Аль-Фадилия в провинции Нейнава. В общей сложности в сторону базы было запущено шесть ракет.
Отмечается, что база была обстреляна отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК) в ответ на военную операцию турецкой армии в Ираке.
Ранее иракское правительство осудило действия Турции на суверенной территории Ирака, потребовав немедленного прекращения операции против РПК.