Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Девять человек с COVID-19 поступили за минувшие сутки на больничные койки Ленинградской области, сообщили 25 апреля ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Госпитализация пациента с коронавирусом Cap.ru

В стационарах региона развернуто 315 коек для больных COVID-19. В настоящий момент на них находятся 257 пациентов, еще 58 коек (18,41%) — свободны.

«На ИВЛ на койках COVID-19 находится семь пациентов. На койки для лечения COVID-19 в медицинские организации Ленинградской области за сутки поступило девять человек», — добавили в ведомстве.

За последние сутки положительные результаты лабораторных тестов на ковид получили 104 жителя Ленобласти (-3 к предыдущему дню). Вместе с тем, выписаны по выздоровлению 127 из числа ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 185 225 человек, из них 179 865 выздоровели. Умерло 3470 заболевших.

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