Новосибирск, 25 апреля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту гибели 12-летней девочки в реке. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

СУ СКР по Новосибирской области Реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района

Напомним, что 16 апреля в реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района утонула 12-летняя девочка, которая поскользнулась на бетонной плите, используемой в качестве перехода.

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«22 апреля в вечернее время тело разыскиваемой без признаков насильственной смерти было обнаружено в реке Изылы на расстоянии 200 метров от села Вассино», — уточнили в ведомстве.

Следователи уже осмотрели место, где обнаружено тело ребёнка, назначена судебно-медицинская экспертиза.