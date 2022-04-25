Москва, 25 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Российский актёр Станислав Садальский негативно высказался о популярном музыкальном шоу «Голос». Об этом сообщил портал A42. ru 24 апреля.

Dmitry Rozhkov Станислав Садальский

«Голос» — шоу, не создающее звезд. Вы все прекрасно понимаете идею этой передачи. Создана программа для «своих». Якобы звезды пытаются открыть новые имена. На нашем ТВ никому не нужны молодые таланты, хотя есть замечательные новые исполнители. Идет сплошная имитация, впрочем, как и во всем», — заявил актёр. Также Садальский отметил, что руководству Первого канала «неинтересна» судьба участников проекта после его завершения.

Напомним, что «Голос» выходит на Первом канале с 2012 года, являясь одним из наиболее востребованных проектов в телеэфире. В 2014 году стартовал детский аналог шоу под названием «Голос. Дети».