Омск, , 12:22 — REGNUM Перед судом предстанут пятеро соучастников преступной деятельности по хищению денег у пожилых граждан в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в региональной прокуратуре.

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Первый зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против пяти человек. В зависимости от роли и участия они обвиняются в совершении ряда хищений.

Организованная группа состояла из неоднократно судимых за аналогичные преступления организатора, его супруги и их общей знакомой. В отдельных эпизодах также принимали участие ещё два фигуранта.

Установлено, что с мая по сентябрь 2021 года в пяти муниципальных районах Омской области группа совершила шесть эпизодов хищений чужого имущества. Их жертвами стали одинокие пожилые люди. Злоумышленники добирались до них на арендованных автомобилях. В дом они попадали по надуманным причинам под видом оказания волонтёрской помощи или доставки товаров. Они крали у пенсионеров деньги, отложенные на похороны. Общий ущерб составил 349 тысяч рублей.

Организатора группы и его супругу арестовали. По уголовному делу добровольно возмещён ущерб на сумму 20 тысяч рублей. Арестовано имущество обвиняемых на сумму 103 тысячи рублей.

Уголовное дело рассмотрит Горьковский районный суд Омской области.

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