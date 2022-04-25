Ярославль, 25 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов (ЛДПР) предложил использовать отбывающих наказание специалистов в сфере информационных технологий для борьбы с мошенничествами. Об этом он заявил на заседании комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Депутат хочет, чтобы осуждённые приняли участие в борьбе с телефонными мошенниками, от которых страдают жители.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

«Сегодня в колониях сидят масса специалистов, в том числе IT-специалистов, людей, которые попали по мошенничеству, далеко не глупые люди. Таких сидит очень много. Почему мы не можем задействовать их там? Чтобы они не варежки шили, не какие-то робы, а занимались своей профессиональной деятельностью. Чтобы не было таких мошенничеств, которые происходят по телефону», — предложил народный избранник.

Как именно осуждённые могут бороться с преступниками на воле, Андрей Потапов не пояснил. Но он уверен, что они зарывают свой талант в землю.

«Они бы занимались, сидели, им бы дали сектор и пожалуйста. Делай свои дела. Как-то у нас всё-таки часть, которая сидит, просто ничем не занимается, шьёт рукавицы и закапывает свои таланты, которые они использовали, и с помощью этих талантов попали туда. Мы ими не пользуемся, кормим, поим, содержим. А результата, отдачи никакой нет», — сказал Андрей Потапов.

В заключении депутат сказал, что этот вопрос нужно «прорабатывать».