Донецк, 25 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Мирная жительница погибла в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике украинскими боевиками, сообщили 25 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирной жительницы 1957 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) Червоногвардейского района Макеевки. Анкетные данные еще одного пострадавшего мирного жителя устанавливаются», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, город Макеевка в ДНР подвергся очередному обстрелу со стороны украинских войск. По нему выпустили ракеты из БМ-21 «Град».

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