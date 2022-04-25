Астрахань, 25 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Астраханской области главу Яксатовского сельсовета признали виновным в присвоении денежных средств особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Глава сельсовета вступил с местной жительницей в преступный сговор и заключил договор социального найма на предоставление муниципальной квартиры. Женщина не относится к категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Местная жительница приватизировала муниципальную квартиру и продала ее за 1,25 миллиона рублей, а деньги передала главе муниципального образования. Суммой он распорядился по собственному усмотрению.

Данный факт был выявлен сотрудниками региональных УФСБ и УМВД. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Присвоение» и «Пособничество в присвоении». Главу сельсовета приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Местную жительницу приговорили к трём годам лишения свободы условно.