Оренбург, 25 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Оренбурге за сутки, 24 апреля, не госпитализировали ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в больницах лечатся 153 человека. Состояние 57 оренбуржцев оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены восемь пациентов. Еще 101 человек получает кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 214 725 заражений корнавирусом. За последние сутки выявили 91 случай. Заболеваемость идет на спад.