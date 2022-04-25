* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 25 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали доктора Халилуллу Дарвиша и перевезли его в Пули-Хумри, административный центр провинции Баглан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Victor Арест

Согласно источникам, врач является жителем села Навбахор уезда Дах Салах. У Халилуллы Дарвиша был медпункт на рынке уезда Дах Салах.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.