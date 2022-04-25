Вашингтон, 25 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в четвёртом матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:95.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов. В составе «Чикаго» защитник Зак Лавин сделал дабл-дабл из 24 очков и 13 результативных передач.

Таким образом, «Милуоки» ведёт в серии со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт 27 апреля.