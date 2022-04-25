Москва, 25 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не знает о подготовке референдума в Херсоне.

Culture.ru Здание МИД России

На просьбу журналистов прокомментировать появившиеся сообщения о подготовке референдума, Руденко ответил, что не знает о таких планах.

«Не слышал об этом», — сказал он.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в Херсоне якобы идёт подготовка к проведению референдума о независимости от Украины.