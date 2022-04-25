Воронеж, 25 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Воронежской области в ковид-стационары попали 14 новых пациентов, данные за сутки опубликованы 25 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 24 апреля, сообщалось о 22 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подтверждено в регионе 286 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев меньше, чем было зарегистрировано сутками ранее. Выздоровели ещё 300 человек, четыре пациента скончались.

С начала пандемии в Воронежской области официально подтверждено заражение коронавирусом у 379 082 человек, из них выздоровели 366 857. Скончались за всё время 8 195 воронежцев с COVID-19.