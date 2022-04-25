Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по Свердловской области пресекли канал незаконной миграции из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФСБ Securitylab.ru

На Средний Урал незаконно въехали 585 граждан. Формально мигранты из Юго-Восточной Азии числились на работе на промышленных предприятиях области. На самом деле они находились в других регионах страны.

Незаконный въезд граждан на территорию России организовали двое свердловчан. Они оформляли иностранцам визы от имени шести аффилированных предприятий. Возбуждено дело об организации незаконной миграции. Уральцам грозит до семи лет лишения свободы.