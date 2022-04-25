* талибы — запрещённая в России организация

Тегеран, 25 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Учитывая, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не являются однородной группировкой, можно сказать, что к преступлениям причастна часть радикалов, чьи идеи мало чем отличаются от идей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет иранская газета «Кейхан».

Издание указывает на серьёзные разногласия внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и напоминает, что некоторые его члены недавно были изгнаны из рядов движения. По мнению газеты, чистка рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является признаком серьёзных разногласий внутри движения.

«Может ли правительство, первой и последней задачей которого является безопасность и обеспечение народа пропитанием, думать о развитии своей инфраструктуры?» — спрашивает газета.

«В стране, которая вышла из-под многолетнего контроля США и в которой доминируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не имеющие опыта управления, естественным образом создаётся благодатная почва для появления террористических групп», — отмечается с материала.

Автор статьи в газете «Кайхан» поставил под сомнение и обещания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность афганского народа, в том числе шиитов, и сдержать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): »Хотя теракты произошли и во время правления ныне беглого президента Афганистана Ашрафа Гани, в то время они редко происходили таких масштабах, с такой частотой и регулярностью».

«Суть такфиристских террористических группировок, подобных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заключается в убийстве, они убивают шиитов и думают, что им будет вымощена дорога в рай, что и было сделано во время их господства в Ираке и Сирии в гораздо большем объёме и со звериной жестокостью», — пишет автор.