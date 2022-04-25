Магас, , 12:15 — REGNUM В Ингушетию прибыл ретро-поезд «Победа». Железнодорожная станция в городе Назрани стала одной из точек маршрута состава, который побывал уже в городах Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чечни, Краснодарского края и направляется в Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, Ростовскую область.

Поезд победы в Ингушетии Telegram-канал главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова

Поезд, в составе которого локомотив серии Эр739-99, вагоны-теплушки, платформы для перевозки военной техники и вагон-салон, курсирует уже по данному маршруту 11 лет. По пути следования на крупных железнодорожных станциях субъектов Юга России и Северного Кавказа участники агитбригады поезда дают театрализованное представление и концерты «Перекрестки военных дорог — перекрестки военных судеб».

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил благодарность его организаторам и участникам за то, что они помогают сохранять память и историю для молодого поколения.

«Нынешнее поколение должно понимать, как их земляки шли к Победе. Только наш ингушский народ дал фронту тысячи офицеров и солдат. На войну уходили не только простые сельские и городские труженики, но и видные представители ингушской интеллигенции, а героическая оборона Малгобека стала одной из важнейших вех в отражении большого немецкого осеннего наступления в предгорьях Главного Кавказского хребта», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.