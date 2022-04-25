В Ингушетию прибыл поезд «Победа»
Магас, 25 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Ингушетию прибыл ретро-поезд «Победа». Железнодорожная станция в городе Назрани стала одной из точек маршрута состава, который побывал уже в городах Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чечни, Краснодарского края и направляется в Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, Ростовскую область.
Поезд, в составе которого локомотив серии Эр739-99, вагоны-теплушки, платформы для перевозки военной техники и вагон-салон, курсирует уже по данному маршруту 11 лет. По пути следования на крупных железнодорожных станциях субъектов Юга России и Северного Кавказа участники агитбригады поезда дают театрализованное представление и концерты «Перекрестки военных дорог — перекрестки военных судеб».
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил благодарность его организаторам и участникам за то, что они помогают сохранять память и историю для молодого поколения.