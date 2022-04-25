Сеул, , 12:15 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 18 человек. Об этом 25 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 25 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 022 762 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 23 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 537 688 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 95 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 067 033 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 419 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 836 753 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 34 370 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 16 929 564.

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