Архангельск, , 12:14 — REGNUM Архангельский драмтеатр отказался от премьерного спектакля «Наш класс» — польский драматург Тадеуш Слободзянек на дал официального согласия на постановку своей пьесы.

Архангельский драмтеатр имени М. В. Ломоносова © Владимир Станулевич

«В прошлом году автор Тадеуш Слободзянек в личной переписке с режиссёром спектакля Михаилом Кузьминым написал, что не против постановки и дал контакт агента. Но теперь многочисленная электронная корреспонденция осталась без ответа. Без официального заключённого договора мы не будем ставить этот спектакль, чтобы не нарушать авторские права», — написал на своей странице «Вконтакте» директор театра Сергей Самодов.

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