Шахты, Ростовская область, 25 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Ростовской области 12-летний подросток выстрелил в сверстника из пневматической винтовки. Пострадавший госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Bri-klenner Пневматический пистолет

Инцидент случился в посёлке Аюта в Шахтах вечером 23 апреля. Как сообщает местное издание «К вашим услугам», ученики шестого класса местной школы во дворе одного из одноклассников решили пострелять по мишеням. Однако один из мальчиков попал в шею сверстника.

Ребята сообщили об инциденте родителям, которые оперативно вызвали бригаду медиков. Ребёнок был доставлен в реанимацию. В настоящее время состояние мальчика оценивается как стабильное.