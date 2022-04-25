Киев, 25 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Киев не станет изменять существующие пункты в украинской конституции о желании этой страны вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 25 апреля заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Украинская правда».

President.gov.ua Руслан Стефанчук

«Не будем. Изменение конституции не является и никогда не будет самоцелью», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом в марте Стефанчук заявлял, что он не исключает внесения изменений в украинскую конституцию о желании страны вступить в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников ВСУ.