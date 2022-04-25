Москва, , 12:12 — REGNUM Депозитарные расписки «Яндекса» на Московской бирже за прошлую неделю обвалились на 10%. Хотя внешний фон прошлой недели был негативным для всего российского рынка акций, индекс Мосбиржи упал только на 4,7%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Яндекс Алексей Алексеев

«Причин падения акций «Яндекса» может быть несколько. Во-первых, компания отозвала ранее обнародованный прогноз по выручке на 2022 год в 490-500 млрд руб.

Напомним, что консолидированная выручка «Яндекса» за 2021 год составила 356,17 млрд руб., увеличившись на 54% к 2020 году, а исходя из прогноза на 2022 год, компания ожидала, что по итогам 2022 года её темпы роста выручки составят 37-40%, но теперь, видимо в «Яндексе» ожидают намного более скромных темпов роста доходов в текущем году.

Также компания объявила о приостановке либо сокращении инвестиций как в России, так и за рубежом, объяснив такое решение падением курса рубля и напряжённой геополитической обстановкой.

Более того, эмитент сообщил, что в настоящее время ведёт переговоры с владельцами своих облигаций со сроком погашения в 2025 году (напомним, что в обращении у компании находится выпуск облигаций на сумму в 1,25 млрд руб.) о реструктуризации долга, поскольку из-за приостановки торгов этими облигациями в США у кредиторов возникает право требования выкупа облигаций по номиналу.

Таким образом, причинами снижения бумаг «Яндекса» на прошлой неделе можно считать прежде всего события внутри корпорации и ожидаемый рынком пересмотр оптимистичных прогнозов в худшую сторону (а последнее всегда является негативным фактором для акций эмитента, пересмотревшего прогнозы).

Однако после падения бумаги «Яндекса» выглядят достаточно сильно недооценёнными (например, по показателю P/S, то есть отношения капитализации к годовой выручке), бумаги «Яндекса» недооценены на 57% к международным аналогам.

Ожидается, что в течение года депозитарные расписки «Яндекса» на Московской бирже могут снова вырасти до 1950 руб., и этому обязательно будут способствовать разъяснения компании о том, каким образом она намерена реагировать на новые вызовы», — пояснила эксперт.

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