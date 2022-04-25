Уфа, 25 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и народный артист России Николай Басков выступят в Уфе в День Победы. Об этом 25 апреля сообщил первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов на совещании правительства Башкирии в центре управления регионом.

Alexey Yushenkov Лев Лещенко

9 мая в столице Башкирии на площади им. Ленина пройдет торжественный парад, состоится шествие «Бессмертного полка», церемония заложения гильзы с землёй в основание памятника Герою России Минигали Шаймуратову.

Праздничный концерт пройдёт на площадке амфитеатра конгресс-холла «Торатау».

«Завершающим насыщенную программу основных мероприятий Дня Победы станет праздничный концерт с участием звёзд и творческих коллективов российской и башкирской эстрады, который стартует в 19 часов», — сообщил Бадранов, отметив, что звездный состав российской эстрады будет представлен народным артистом России Николаем Басковым и народным артистом РСФСР Львом Лещенко.

Мероприятие завершится в 22:00 часа праздничным салютом.