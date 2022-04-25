Иркутск, , 12:11 — REGNUM Троим жителям Иркутска предъявлено в совершении похищения человека и вымогательства в крупном размере. Подробности 25 апреля сообщает СУ СК РФ по региону.

Похищение Clker-Free-Vector-Images

Ночью 21 апреля обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, угрожая пистолетом, поместили своего знакомого в автомобиль Toyota Highlander, где лишив его возможности передвижения, требовали у него денежные средства в сумме 400 000 рублей за несуществующий долг.

Установлено, что злоумышленники занимались вымогательством денег у 28-летнего мужчины с ноября 2021 года.

Преступная деятельность мужчин была пресечена сотрудникам ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователями СК подозреваемые в возрасте от 22 до 32 лет задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Судом фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они арестованы на два месяца.

Известно, что двое из обвиняемых ранее были неоднократно судимы. При обыске изъят охолощенный пистолет, переделанный под стрельбу травматическими патронами.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 14 марта около детского сада в ЖК Луговое в п. Марково (Иркутский район): четверо неизвестных в белых маскхалатах похитили иркутянина и три дня удерживали его в подвальном помещении дома по ул. Кольцова областного центра.

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