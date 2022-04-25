Москва, , 12:10 — REGNUM Новейшую систему противовоздушной обороны ЗРС С-500 («Прометей») запустили в серийное производство, заявил 25 апреля гендиректор предприятия — разработчика и производителя данного комплекса, концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

ЗРС С-500 «Прометей» Militaryarms.ru

«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, боевые возможности данной системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК.

Напомним, ЗРС С-500 «Прометей» предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Она способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолёты, вертолёты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.