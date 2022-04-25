Кемерово, , 12:11 — REGNUM Информация об аварии на кузбасской шахте «Ерунаковская-8» поступила от диспетчера военизированной горноспасательной части в 12:28 (время местное). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Шахта Geograph.org.uk

«Диспетчер сообщил о нахождении в шахте 211 горнорабочих, из них 11 на аварийном участке, где погиб один человек, — уточнили в МЧС РФ. — В ходе проведения эвакуации, было уточнено, что всего в шахте находилось 284 человека. В настоящий момент для жизнеобеспечения в шахте остаются 17 горнорабочих. Остальные вышли на поверхность. На месте работают два отделения ВГСЧ и оперативная группа новокузнецкого пожарно-спасательного отряда, всего привлечены 22 человека и пять единиц техники».

Отметим, что эти данные отличаются от информации, предоставленной пресс-службой регионального правительства, по данным которой авария на шахте произошла в 11:30 (время местное) 25 апреля.