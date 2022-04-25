Эн-Накура, Ливан, , 12:13 — REGNUM Израильская артиллерия нанесла серию ударов по южным районам Ливана. Об этом 25 апреля сообщает Lebanon 24.

ВВС и армия Израиля Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, удар был нанесён в ответ на обстрел блокпоста израильской армии с ливанской территории. Под удар израильской артиллерии попали районы в окрестностях городов Накура и Тир.

Отмечается, что целью обстрелов стали укрытия ливанской вооружённой группировки «Хезболла». В результате артиллерийского удара загорелись лесные массивы, пожар перекинулся на сельскохозяйственные угодья. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в «Хезболлах» заявили о готовности поддержать палестинцев в военном противостоянии с Израилем.