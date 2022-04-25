Салехард, , 12:09 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 25 апреля за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 40 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Выздоровели за сутки 35 ямальцев. Заразились коронавирусом 25 человек — на трёх меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 25 апреля зарегистрирован 136 481 случай заражения коронавирусом, выздоровели 134 895 человек, 1040 скончались.

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