* талибами — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 12:07 — REGNUM В результате стрельбы, устроенной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Джелалабаде, административном центре афганской провинции Нангархар, погиб подросток. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

Инцидент произошёл в Седьмом округе города Джелалабада, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь вслед рикше, который уже миновал блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Родственники подростка говорят, что хотели подать в суд на виновных в его смерти, но начальник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретил им это делать и заверил, что сам примет соответствующие меры.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.