Стокгольм, , 12:08 — REGNUM 25 февраля лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон и лидер «Христианских демократов» Эбба Буш совершат совместную поездку в один из домов престарелых, расположенных в Карлскруне, передает телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

По словам политического обозревателя SVT Элизабет Марморштейн, совместная поездка Буш и Окессона не означает начало совместной избирательной кампании, а скорее является важным сигналом о «смене правительства».

Место визита она не считает случайным.

«Они заинтересованы в том, чтобы показать, что вопросы ухода за пожилыми людьми важны для обеих партий», — считает журналистка.

Напомним, что выборы в риксдаг и местные органы власти Швеции состоятся в сентябре.

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