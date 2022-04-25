Стокгольм, 25 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. 25 февраля лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон и лидер «Христианских демократов» Эбба Буш совершат совместную поездку в один из домов престарелых, расположенных в Карлскруне, передает телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

По словам политического обозревателя SVT Элизабет Марморштейн, совместная поездка Буш и Окессона не означает начало совместной избирательной кампании, а скорее является важным сигналом о «смене правительства».

Место визита она не считает случайным.

«Они заинтересованы в том, чтобы показать, что вопросы ухода за пожилыми людьми важны для обеих партий», — считает журналистка.

Напомним, что выборы в риксдаг и местные органы власти Швеции состоятся в сентябре.