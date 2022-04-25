Пермь, 25 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Центральный Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края с требованием принудительно ликвидировать ПАО «АКБ «Проинвестбанк». Ликвидатором банка может быть назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Об этом сообщает портал properm. ru.

Суд

Ранее группа, состоящая из ассоциации СРО «Стройгарант», топ-менеджеров, учредителей и кредиторов Проинвестбанка направила в суд иск о бездействии Банка России. Заявление о ликвидации банка должны были подать три недели назад, когда суды утвердили решение о законности отзыва лицензии у «Проинвестбанка», пояснил бывший председатель правления кредитной организации Александр Воронцов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию у Проинвестбанка в апреле 2021 года. Однако кредитно-финансовое учреждение пыталось в судебном порядке оспорить отзыв лицензии, но тщетно