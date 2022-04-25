Анкара, 25 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Главы МИД Индонезии и Турции договорились провести встречу неформального объединения пяти стран MIKTA (Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия) на полях саммита министров иностранных дел G20, сообщает Antara.

G20.org G20

Встречу стран MIKTA планируется провести в июле 2022 года.

Министр иностранных дел Турции подтвердил решительную поддержку государства председательству Индонезии и ее приоритетам в G20.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины.