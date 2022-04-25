Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Заявления лидера «Христианских демократов» Эббы Буш после массовых беспорядков, прошедших в пасхальные выходные в нескольких городах Швеции, вызвали широкую критику. Однако политик по-прежнему пользуется сильной поддержкой внутри своей партии. Об этом 24 апреля сообщил TV4.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

Напомним, что ранее в интервью радиостанции Ekot Буш задалась вопросом, почему после беспорядков в Швеции ранены свыше ста полицейских, а не сто исламистов и дебоширов, отметив, что полиция могла бы действовать жестче, в том числе применить огнестрельное оружие.

Несколько высокопоставленных партийных функционеров, с которыми поговорили журналисты TV4, считают, что слова лидера «Христианских демократов» были неправильно истолкованы.

Ранее министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон, комментируя слова Буш, задался вопросом, «действительно ли она так глупа», чтобы предлагать полиции стрелять по людям в толпе.