Москва, 25 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 25 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 455 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 129 случаев меньше аналогичного показателя 24 апреля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 584 человек, а днём ранее — у 602 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 7 651 новый случай заражения коронавирусом.