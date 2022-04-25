* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Алам, Афганистан, , 12:02 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Логар сообщают, что неопознанный самолёт совершил облёт военной базы подразделений 203-го армейского корпуса «Мансури» в провинции Логар, но улетел после того, как был обстрелян талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан ArmyAmber

Самолёт при стрельбе не пострадал. Как уточнили собеседники издания, воздушное судно совершало облёт «Кэмп-Попшенк», бывшей военной базы США, переименованной в «Мансури».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев о типе и возможной принадлежности самолёта.