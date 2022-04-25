Ставрополь, 25 апреля 2022, 12:01 — REGNUM В Ставропольском крае удалось задержать подозреваемого по уголовному делу о хулиганстве. Его возбудили по факту нанесения побоев пожилому человеку, гулявшему в парке с внучкой. Фигурантом уголовного дела стал молодой человек, который ездил на автомобиле по пешеходной части парка и ударивший пенсионера в ответ на замечание пенсионера.
Инцидент произошел 11 апреля в сквере по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Ставрополе. При выяснении обстоятельств происшествия оказалось, что хулиганские действия совершил 21-летний студент вуза, житель соседней республики. Его объявили в розыск, а против остальных участников езды в неположенном месте возбудили дела об административном правонарушении о мелком хулиганстве.
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