Ставрополь, 25 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае удалось задержать подозреваемого по уголовному делу о хулиганстве. Его возбудили по факту нанесения побоев пожилому человеку, гулявшему в парке с внучкой. Фигурантом уголовного дела стал молодой человек, который ездил на автомобиле по пешеходной части парка и ударивший пенсионера в ответ на замечание пенсионера.

Удар

«Сегодня лицо, совершившее преступление, задержано сотрудниками СЧ по РОПД СУ УМВД России по городу Ставрополю, злоумышленник является учащимся Северо-Кавказского федерального университета. В ближайшее время перед судом будет поставлен вопрос об избрании меры пресечения в отношении молодого человека», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Инцидент произошел 11 апреля в сквере по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Ставрополе. При выяснении обстоятельств происшествия оказалось, что хулиганские действия совершил 21-летний студент вуза, житель соседней республики. Его объявили в розыск, а против остальных участников езды в неположенном месте возбудили дела об административном правонарушении о мелком хулиганстве.

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