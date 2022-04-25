Северодвинск, Архангельская область, 25 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Северодвинске при пожаре в расселенном многоквартирном деревянном доме погибли три человека, сообщает региональный СУ СКР.

Mchs.gov.ru Пожар

«После тушения в одной из квартир были обнаружены тела двух бездомных мужчин в возрасте 51 и 65 лет и женщины, личность которой устанавливается. Все они погибли от отравления продуктами горения», — сообщили в Следкоме.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орле при пожаре погибли двое пенсионеров.