Москва, , 12:00 — REGNUM Новая очная встреча делегаций России и Украины может состояться, однако для этого требуются содержательные договорённости. Об этом 25 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

МИД России Homayun.org

В министерстве рассказали о перспективах очной встречи делегаций РФ и Украины. По данным ведомства, она может состояться, как только будут содержательные договорённости. В настоящий момент предпосылок для очного раунда нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России сообщали, что онлайн-переговоры представителей делегаций двух стран проводятся на регулярной основе.