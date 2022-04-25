Москва, , 12:00 — REGNUM На сегодняшний день на видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора наложено в общей сложности штрафов на сумму свыше 7 млрд рублей. Об этом 25 апреля сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на форуме безопасного интернета в Москве.

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«В общей сложности за неудаление запрещённого контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзором наложены штрафы, размер которых уже превышает 7 миллиардов рублей», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Субботин отметил, что в течение последнего времени администрация указанного видеохостинга заблокировала свыше 60 каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей, а также организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов заявил, что Россия должна дать симметричный ответ на ту инфовойну, которая развязана против нее.