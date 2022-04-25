Москва, , 11:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на разницу между военной спецоперацией и войной.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это специальная военная операция. Если бы Россия вела полномасштабную войну, всё давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — «утюжить» города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали «самые демократичные в мире ВВС» в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии», — отметил Володин в телеграм-канале.

Российские солдаты и офицеры не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями, почеркнул спикер Госдумы.

О том, как показывают себя украинские военные, Зеленский умалчивает — националисты ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются «живым щитом», берут в заложники женщин и детей.

«Но об этом Зеленский умалчивает. Поступать так может только несамостоятельный президент, отдавший управление страной Вашингтону и думающий лишь, как сохранить личную власть, а не жизни граждан Украины», — указал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Украины Зеленский, заявил, что происходящее — «это другая война, эту войну нельзя ни с какой сравнить в 20 веке, такой войны еще не было».

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