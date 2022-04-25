Кострома, 25 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В концертно-выставочном центре «Губернский» в Костроме открылась выставка под названием «НАТО. Хроника жестокости». Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

КВЦ «Губернский» в Костроме

На ней представлены фотоснимки и документы, относящиеся к военным конфликтам, в которых принимал участие Североатлантический альянс. Речь идёт о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, Югославии, войнах в Ираке и Афганистане, конфликте в Сирии. Кроме этого, в рамках экспозиции будет рассказано о «современных событиях, происходящих на территории Украины».

Выставка собрана из документальных снимков ТАСС и МИА «Россия сегодня», документах из собрания Музея современной истории России. Попасть на неё можно до 10 мая 2022 года.