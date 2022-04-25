Хасанский район, Приморский край, 25 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда в Приморье завершила расследование смертельного случая со старшим механиком рыболовного судна «Акванат», которое затонуло в морском порту Зарубино, сообщается на сайте ведомства.

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В ходе следствия установлено, что старший механик погиб при утоплении судна, стоящего у причала в ООО «Зарубинская база флота». По мнению комиссии, причинами гибели были ошибки экипажа в расчете остойчивости судна и отсутствие своевременной организации борьбы за живучесть судна.

Ошибка была связана с неучетом полного количества воды в чанах при наличии только 50% (по весу) улова живого краба от максимально разрешенного веса и распределении топлива в носовые танки. Семье погибшего работодатель оказал материальную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморская транспортная прокуратура начала проверку в связи с затоплением 2 февраля в морском порту Зарубино рыболовного судна «Акванавт». Погиб один из членов экипажа — старший механик Игорь Сомин. Капитан «Акванавта» Евгений Омельченко с переохлаждением был доставлен в больницу Зарубино.