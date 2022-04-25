Новосибирск, , 11:57 — REGNUM В Новосибирске вывоз твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок в Заельцовском, Железнодорожном и Дзержинском районах осуществляется согласно установленной периодичности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора «Экология-Новосибирск».

Вывоз мусора Xlom.ru

Отмечается, что работа регоператора и перевозчика, обслуживающего правый берег, входит в обычный график.

«Сложности возникли в связи с управляемой извне незаконной забастовкой ряда сотрудников компании «Экотранс-Н», — заявили в «Экологии-Новосибирск». — К сожалению, многодневный саботаж повлёк за собой сбой в предоставлении социально значимой коммунальной услуги. Это вызвало сверхнормативное переполнение контейнерных площадок в четырёх районах Новосибирска: Железнодорожном, Заельцовском, Дзержинском и Октябрьском. На сегодняшний день принят ряд управленческих решений, который позволил полностью взять ситуацию под контроль».

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в Новосибирске подтверждается версия коммерческого мусорного конфликта.