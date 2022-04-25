Вашингтон, 25 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс объявила о временном прекращении деятельности в соцсетях. Об этом пишет издание Complex 25 апреля.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

По словам исполнительницы, подобное решение связано с её желанием полностью сфокусироваться на третьей беременности. Примечательно, что в середине марта 2022 года Спирс уже удаляла профиль в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако тогда никак не прокомментировала свой поступок.

Напомним, что в начале апреля 2022 года стало известно о том, что Бритни Спирс беременна в третий раз. Отцом будущего ребёнка станет актёр Сэм Асгари.