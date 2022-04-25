* талибами — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 11:56 — REGNUM В афганской провинции Каписа вооружённое столкновение между двумя бывшими военнослужащими и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжалось почти семь часов. Местный источник уточнил газете «8 Собх», что в столкновение произошло в уезде Хез Дуюм Кохистан.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

В результате было убито двое солдат и ранено восемь человек, в том числе начальник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам источника, столкновение началось после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались схватить двух братьев, сыновей суфи Ага Джана и бывших командиров моджахедов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.